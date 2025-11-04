Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro proteggono chiusure tra via Cavour e via dei Fori Imperiali per il crollo avvenuto ieri nella Torre dei conti all'altezza di Largo Corrado Ricci sono deviate le linee di bus che transitano nella zona aggiornamenti si possono seguire sul sito romamobilita.it riprenderanno oggi alle 22 lavori sulla panoramica per la seconda notte di chiusura i lavori di manutenzione straordinaria proseguiranno tutte le notti dalle 22 alle 6 fino al 28 novembre a Tor Vergata ancora due notti di lavori per il completamento della viabilità nell'area nuovo ponte sulla A1 dopo la chiusura della scorsa notte in via di Passo Lombardo Nella notte tra oggi e domani dalle 21 alle 6 sarà chiusa via Vittorio usa con obbligo di uscita su via di Tor Vergata per i veicoli provenienti da raccordo anulare saranno chiuse anche le rampe che conducono su via Ragusa da via di Tor Vergata e dal ramo in arrivo dalla rotatoria di viale archiginnasio viale Guido Carli https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2025 ore 14:30