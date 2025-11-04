Traffico Roma del 04-11-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare attratti dallo svincolo Casilina allo svincolo Ardeatina in direzione interna code sul tratto Urbano della A24 tra la Togliatti e la tangenziale est rallentamenti sulle principali arterie cittadine da raccordo in direzione centro proseguono le chiusure tra via Cavour e via dei Fori Imperiali per il crollo avvenuto ieri nella Torre dei conti l'altezza di Largo Corrado Ricci sono deviate le linee di bus che transitano nella zona a Roma Sud rallentamenti per un incidente sulla Colombo all'altezza di viale Europa lentamente sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione via Laurentina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2025 ore 11:30

