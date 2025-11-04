Luceverde Roma Buongiorno Data l'ora ci sono Naturalmente in fondamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento sulla Cassia con il colonna tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Flaminia con lunghe code da Labaro a via dei Due Ponti stessa situazione sulla Salaria con code dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali per un incidente code sull'Aurelia ad Aranova a Castel di Guido verso il centro ancora sull'Aurelia lunghe code per traffico del raccordo anulare a via Aurelia Antica sullo stesso raccordo incolonnamenti in carreggiata interna della diramazione Roma Nord a la 24 e dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti dal Aurelia alla Pontina e proseguendo dalla Casilina alla 24 rallentamenti e sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino a Tor di Quinto in direzione quindi dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud su via Cristoforo Colombo dal raccordo all'Eur anche per un incidente all'altezza di viale Europa segnaliamo infine che in centro a seguito della parziale crollo della Torre dei conti sono chiuse via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi salita del Grillo e l'interasse di via dei Fori Imperiali deviate tutte le linee bus della zona come sempre per tutti i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2025 ore 08:30