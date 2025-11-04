Traffico Roma del 04-11-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati traffico sostenuto ulteriore progressivo aumento sulla rete viaria cittadina concomitanza con l'inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare la situazione vede in colonna in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina da segnalare poi un incidente sulla complanare interna del raccordo all'altezza della Anagnina in carreggiata esterna code tra salario e Cassio successivamente rallentamenti dall'uscita di non fare Ottavia fino al Aurelia code poi dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Ostia Acilia è sempre in esterna abbiamo coda anche tra le uscite La Rustica Tiburtina però lentamente con quello sotto la turbano della Roma L'Aquila e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est da Torrenova al raccordo sulla tangenziale incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino a Tor di Quinto in direzione quindi dello Stadio Olimpico oggi 4 novembre si celebra la giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate all'altare della Patria alle 10 cerimonia alla presenza del niente Mattarella è delle più alte cariche dello stato inevitabili le ripercussioni tutta la zona con le interdizioni le limitazioni al traffico Già scattate deviazioni e limitazioni anche per il trasporto pubblico nella quadrante Sud torniamo al traffico sulla Pontina code a tratti da fumetti all'Euro e sulla Ardeatina da Falcognana alla Cecchignola code anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole Capannelle maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
