Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Ceprano verso Napoli tra Lazio e Abruzzo code per incidente sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Tagliacozzo e Torano verso Teramo trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria tra la notte lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la A24 per Teramo per il trasporto ferroviario ricordiamo che per importanti lavori di manutenzione nel nodo di Roma da oggi al primo dicembre modifiche alla circolazione sulle linee Orte Fiumicino aeroporto Roma Viterbo Roma Albano Laziale Roma Velletri Roma Civitavecchia e il collegamento Leonardo Express alcuni treni potranno subire variazioni di orario di fermata e cancellazioni in alcuni giorni della settimana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-11-2025 ore 17:30