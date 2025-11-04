Traffico Lazio del 04-11-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Buongiorno a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo verso Roma a che ora per incidente code sull'Aurelia ad Aranova a Castel di Guido sempre in direzione di Roma incidente anche a Roma sul viadotto della Magliana con lunghe code da via Cristoforo Colombo a via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare Abbiamo infatti rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna dall'aurelia alla Roma Fiumicino ed alla diramazione Roma Sud A24 stessa situazione in carreggiata interna con code dalle classi avvisala Salaria ed alla diramazione Roma nord alla A24 in provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata frequente la formazione di rallentamenti e code Concludiamo con una notizia che riguarda il trasporto ferroviario per importanti lavori di manutenzione programmata di Roma da oggi al primo dicembre modifiche alla circolazione interesseranno le linee Orte Fiumicino aeroporto Roma Viterbo Roma Albano Laziale Roma Velletri Roma Civitavecchia e il collegamento Leonardo Express alcuni treni potranno subire variazioni orario di fermata e cancellazioni in alcuni giorni della settimana da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

