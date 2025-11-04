Traffico in tilt sull’A1 | sette chilometri di coda tra Scandicci e Barberino per un incidente

Firenze, 4 novembre 2025 — Mattinata difficile per chi viaggia sull’Autostrada del Sole in direzione Bologna. Intorno alle 12.15, nel tratto tra Firenze Scandicci e Barberino, si è verificato un incidente all’altezza del chilometro 276. La circolazione è stata ridotta a una sola corsia, con pesanti ripercussioni sul traffico. Al momento si registrano sette chilometri di coda, in aumento, e rallentamenti che stanno complicando la viabilità anche sulle arterie collegate. In particolare, sulla A11 Firenze–Pisa nord si segnala un chilometro di coda tra Prato est e il bivio con la A1, sempre in direzione dell’Autostrada del Sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

