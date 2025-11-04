Traffico di permessi di soggiorno | 468 stranieri coinvolti
Un giro d'affari di tre milioni di euro, che in due anni ha permesso a quasi 500 persone - 468 in tutto - di entrare in Italia con falsi permessi di soggiorno e con la speranza di un lavoro che non esisteva. Il tutto grazie a un'organizzazione criminale con a capo un cittadino bengalese di 45 anni, gestore di un piccolo negozio nel centro di Pescara, ora in carcere. Altre 19 persone sono indagate, con l'accusa di associazione per delinquere, finalizzata ad altri reati come immigrazione clandestina, tentata estorsione, rapina, falsificazione di atti pubblici e auto-riciclaggio. I migranti, per la maggior parte bengalesi, pagavano fino a 20mila euro l'uno, per poter entrare in Italia, in particolare in varie località abruzzesi, convinti di poter trovare una vita migliore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
