Tradizione velocità bellezze architettoniche | presentata la 26° Maratona di Pisa

Dopo aver festeggiato il quarto di secolo, si prepara ora a vivere una fase evolutiva della sua storia, che intende proiettarla nel panorama podistico internazionale. Domenica 21 dicembre torna l’appuntamento prenatalizio con la Maratona e ‘La Pisanina’ Mezza Maratona di Pisa, per la cui guida. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

SORRENTO JET – La velocità che ha fatto la storia del Golfo di Napoli Costruito nel 1990 per Navigazione Libera del Golfo, il Sorrento Jet ha segnato l’inizio dell’era dei mezzi veloci tra Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana. Elegante, affidabile e potente, cap - facebook.com Vai su Facebook

Lodi, bellezze architettoniche e artistiche. Una città piena di cultura e di storia millenaria - Non solo è una città per chi vuole godere delle bellezze architettoniche ma anche delle tradizioni che l’hanno resa una grande città ... Lo riporta ilgiorno.it