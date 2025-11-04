Tradizione velocità bellezze architettoniche | presentata la 26° Maratona di Pisa

Dopo aver festeggiato il quarto di secolo, si prepara ora a vivere una fase evolutiva della sua storia, che intende proiettarla nel panorama podistico internazionale. Domenica 21 dicembre torna l’appuntamento prenatalizio con la Maratona e ‘La Pisanina’ Mezza Maratona di Pisa, per la cui guida. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

