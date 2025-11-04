Tradisci lo champagne e bevi il Prosecco | la campagna delle sorelle Delevingne scatena l’ira dei produttori di bollicine francesi
“Tradisci lo champagne e bevi il Prosecco” e, come in una canzone di Paolo Conte, i francesi si incazzano. Protagoniste del sacrilegio enologico e comunicativo sono le tre sorelle Delevigne. Cara (la più celebre in Italia, per essere stata attrice in kolossal anglosassoni ndr) e le modelle Chloe e Poppy possiedono dal 2020 l’azienda vinicola Della Vite sulle colline di Valdobbiadene (Treviso). I loro vini hanno alcune particolarità eccellenti a partire dal fatto che producono vino naturale pure con la certificazione vegana. La loro glera infatti diventa il classico prosecco utilizzando solo lieviti naturali prodotti dalle uve stesse fermentate per trenta giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
