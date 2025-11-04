Tra storia e folklore a Mirandola torna la Fiera del Principato di Francia Corta

Il 15 e 16 Novembre Mirandola accoglie una delle fiere autunnali più attese della Bassa modenese: torna la Fiera del Principato di Francia Corta, una manifestazione storica e folkloristica che affonda le sue radici nel lontano 1862, anno della prima edizione ufficiale. Una tradizione che si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

sabato 1 novembre, scopri il lato misterioso di Napoli fantasmi capozzelle demoni… Un racconto tra i vicoli e le piazze del centro storico tra storia, folklore e tradizioni Costo 10€ a persona Prenotazione obbligatoria Tel sms whatsapp 377 099 4320 - facebook.com Vai su Facebook

Storia, cultura e folklore In città torna la festa a tema rinascimentale - Da domani, 25 maggio, e fino a sabato 27 storia, cultura, gastronomia folklore e suoni rinascimentali saranno i protagonisti della nuova edizione ... Secondo lanazione.it

Ha fatto la storia di Termoli, torna a nuova vita Palazzo Crema - Domina dall'alto il porto di Termoli, fiancheggia la scalinata del folklore e "guarda" il borgo antico e la torretta belvedere. Lo riporta ansa.it