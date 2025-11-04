Tra memoria civile e giustizia post-bellica l' incontro all' Archivio di Stato

Nell’ambito delle celebrazioni legate all’80esimo anniversario della Liberazione, sabato 8 novembre alle ore 10, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone l’incontro "Tra giustizia e memoria. Le carte della Corte d'Assise Straordinaria di Forlì (1945-1947)", a cura di Federico Ricci, dottorando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

