Tour de France 2025 il retroscena di Wellens | Pogacar ha rischiato di ritirarsi

Roma, 4 novembre 2025 – Anche a stagione finita, tutti parlano di Tadej Pogacar: da Joxean Fernandez Matxin, il direttore sportivo della UAE Team Emirates-XRG frequentemente pungolato su quali gare farà nella prossima stagione il proprio fuoriclasse, all' Uci che invita quest'ultimo a partecipare a qualche gara del ciclocross probabilmente per risollevare un movimento in leggero calo, passando per gli elogi di pezzi grossi del ciclismo del presente e del passato come Vincenzo Nibali, Egan Bernal e Nairo Quintana (fresco di rinnovo con la Movistar Team ), fino a Geraint Thomas che, parlando dei progressi tecnologici di questo sport, afferma con certezza che con la sua bici del 2018 lo sloveno non avrebbe vinto il Tour de France 2025.

