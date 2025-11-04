Totò Cuffaro indagato per appalti truccati la Procura chiede gli arresti domiciliari
Appalti truccati: questa l’ipotesi di reato che ha portato la Procura di Palermo a chiedere l’ arresto di Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana e attuale segretario nazionale della Democrazia Cristiana. In totale, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Oltre a quello di Totò Cuffaro, l’altro nome di spicco della politica è quello del parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. I due saranno sentiti dal gip il 14 novembre. Le accuse a Salvatore Cuffaro. I pm ipotizzano un comitato di affari occulto in grado di “infiltrarsi e incidere sulle attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione Sicilia e catalizzare il consenso elettorale del maggior numero di cittadini”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
