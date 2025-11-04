Totò Cuffaro chiesto l’arresto per l’ex governatore della Sicilia per appalti truccati nella Sanità

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha chiesto l’arresto dell’ex governatore Totò Cuffaro  e del deputato di Noi Moderati Saverio Romano. L’indagine, coordinata dai carabinieri del Ros, riguarda la corruzione nell’ambito di una serie di appalti nella sanità siciliana. Chiesti gli arresti domiciliari per i due politici. Sono coinvolte altre sedici persone. Perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Cuffaro e Romano. Nei prossimi giorni, come prevede la nuova riforma, i due verranno interrogati davanti al Gip prima di un’eventuale ordinanza di custodia cautelare.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tot242 cuffaro chiesto l8217arresto per l8217ex governatore della sicilia per appalti truccati nella sanit224

© Lapresse.it - Totò Cuffaro, chiesto l’arresto per l’ex governatore della Sicilia per appalti truccati nella Sanità

Argomenti simili trattati di recente

Cuffaro: “A Siino gli ho chiesto i voti ma non sapevo fosse mafioso” - “Non ho mai cercato di favorire la mafia, né ho fatto parte di un fenomeno schifoso come la mafia, perché sto culturalmente ed eticamente dall’altra parte”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tot242 Cuffaro Chiesto L8217arresto