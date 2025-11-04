Totò Cuffaro chiesto l’arresto per l’ex governatore della Sicilia per appalti truccati nella Sanità

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha chiesto l’arresto dell’ex governatore Totò Cuffaro e del deputato di Noi Moderati Saverio Romano. L’indagine, coordinata dai carabinieri del Ros, riguarda la corruzione nell’ambito di una serie di appalti nella sanità siciliana. Chiesti gli arresti domiciliari per i due politici. Sono coinvolte altre sedici persone. Perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Cuffaro e Romano. Nei prossimi giorni, come prevede la nuova riforma, i due verranno interrogati davanti al Gip prima di un’eventuale ordinanza di custodia cautelare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Totò Cuffaro, chiesto l’arresto per l’ex governatore della Sicilia per appalti truccati nella Sanità

Cuffaro: "A Siino gli ho chiesto i voti ma non sapevo fosse mafioso" - "Non ho mai cercato di favorire la mafia, né ho fatto parte di un fenomeno schifoso come la mafia, perché sto culturalmente ed eticamente dall'altra parte".