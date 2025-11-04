Firenze, 4 novembre 2025 – La Toscana si conferma una delle regioni italiane più attrattive per i cittadini stranieri. Nel 2024, rispetto all’anno precedente, la popolazione immigrata è aumentata di circa 16mila persone (+3,7%), raggiungendo quota 439.789 residenti. È quanto emerge dal Dossier statistico immigrazione presentato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa dal Centro studi e ricerche Idos, punto di riferimento nazionale per l’analisi dei flussi migratori. Dopo la stabilità del 2023, legata soprattutto al radicamento dei residenti già presenti, l’aumento del 2024 è invece frutto di una nuova mobilità in ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana sempre più terra d’immigrazione: +16mila stranieri in un anno