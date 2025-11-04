Toscana in camper | itinerari d’autunno tra borghi vino e natura

Viaggiare in Toscana in autunno significa vivere la regione nel momento più autentico dell’anno. Le strade sono libere, il clima è mite e i paesaggi si riempiono di colori caldi. È la stagione perfetta per chi ama muoversi in camper, senza fretta, alla scoperta di borghi, campagne e tradizioni. Itinerario 1: Da Siena alla Val d’Orcie. Un percorso che racchiude l’essenza della Toscana. Partendo da Siena, si scende verso Montalcino, Pienza e San Quirico d’Orcia, attraversando colline e filari di cipressi che in autunno diventano un mosaico dorato. Ogni tappa offre un motivo per fermarsi: un bicchiere di Brunello, un piatto di pici al tartufo o un panorama da fotografare al tramonto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

