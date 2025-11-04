Toscana generosa nelle donazioni per i trapianti | pubblicati i dati che riguardano il 2024

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si conferma come la regione più generosa nei trapianti nel 2024, con il più alto numero in Italia di donatori potenziali (104,3 per milione di persone) e la più alta capacità di utilizzo (49,7, sempre per milione di persone). I dati sono parte del report sull’attività di donazione in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

