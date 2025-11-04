Torture in carcere parla l' ispettore imputato | Ci fu degenerazione ma ho difeso decine di persone

4 nov 2025

"Ho visto frizioni, anche degenerazioni, e una confusione totale, cercando di intervenire dove ho avuto la chiara percezione che un detenuto stesse soccombendo". E' arrivata l'ora degli imputati di peso al processo per le violenze ai danni di detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

