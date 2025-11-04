Torrecuso tutto pronto per la terza edizione del Premio Cav Mennato Falluto
Comunicato Stampa L’evento si terrà il 5 novembre e ospiterà un dibattito dedicato al tema delle Aree Interne, tra sviluppo, agricoltura e coesione sociale Tutto pronto a Torrecuso per la terza edizione del Premio “Cav. Mennato Falluto”, in programma mercoledì . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
