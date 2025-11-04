Torrecuso tutto pronto per la terza edizione del Premio Cav Mennato Falluto

Fremondoweb.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa L’evento si terrà il 5 novembre e ospiterà un dibattito dedicato al tema delle Aree Interne, tra sviluppo, agricoltura e coesione sociale Tutto pronto a Torrecuso per la terza edizione del PremioCav. Mennato Falluto”, in programma mercoledì . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

torrecuso tutto pronto per la terza edizione del premio cav mennato falluto

© Fremondoweb.com - Torrecuso, tutto pronto per la terza edizione del Premio “Cav. Mennato Falluto”

Leggi anche questi approfondimenti

Tutto pronto per la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita” - Arezzo, 25 settembre 2025 – Tutto pronto per la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, con il campione Giorgio Francia e con Franco Cinelli, Denny Zardo e David Baldi, vincitori in passato ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Torrecuso Tutto Pronto Terza