Torre del Greco indagini sul suv che ha causato la morte dell’agente Scarpati

TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 4 NOVEMBRE 2025 – Proseguono le indagini sull’incidente in cui ha perso la vita Aniello Scarpati, agente della Polizia di Stato travolto nei giorni scorsi da un suv Bmw a Torre del Greco. È emerso che la stessa vettura era già rimasta coinvolta in un altro incidente, avvenuto in autostrada poco prima del tragico impatto. Alla guida del mezzo, in quell’occasione, non c’era il 28enne ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, ma un altro passeggero. L’auto, dopo il primo tamponamento, si sarebbe diretta verso il luogo dove si trovavano tre ragazze minorenni, poi presenti a bordo al momento dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre del Greco, indagini sul suv che ha causato la morte dell’agente Scarpati

News recenti che potrebbero piacerti

Aniello Scarpati, la bara del poliziotto morto a Torre del Greco avvolta nel tricolore: aperta la camera ardente. - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto morto a Torre del Greco, il suv che ha colpito la volante aveva causato un altro incidente poco prima - Stando a quanto emerge dalle indagini sulla morte di Aniello Scarpati, poliziotto deceduto in un incidente a Torre del Greco, il suv che ha colpito la ... fanpage.it scrive

Torre del Greco, poliziotto ucciso dal Suv: l’ossessione per le corse del 28enne alla guida - Il piede che affonda sull’acceleratore, l’adrenalina che sale e un bolide nuovo di pacca per sfrecciare tra le strade dell’area vesuviana. Come scrive ilmattino.it

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto agente 47enne a Torre del Greco - TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale. Si legge su livesicilia.it