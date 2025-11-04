Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino per domani, in occasione dei funerali di Aniello Scarpati, l’assistente capo coordinatore della polizia di Stato morto in un incidente stradale provocato da un suv che ha investito in pieno l’auto di servizio A firmare l’ordinanza, su richiesta del sindaco Luigi Mennella, è stato il vicesindaco Michele Polese. Nel documento viene evidenziato come “la cerimonia funebre avrà luogo alle ore 10.30 presso la chiesa evangelica Adi di via Frà Gregorio Carafa a Napoli” e viene inoltre ricordato il “significativo impegno svolto quotidianamente dall’assistente capo coordinatore Scarpati, e più in generale da tutto il corpo di polizia di Stato, per la salvaguardia e la tutela dell’incolumità della cittadinanza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre del Greco, domani i funerali del poliziotto Scarpati: lutto cittadino