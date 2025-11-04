Torre dei conti perché è crollata | l’ipotesi spaventosa dietro la tragedia
Una giornata che doveva segnare un passo verso la rinascita di uno dei simboli medievali più imponenti di Roma si è trasformata in tragedia. La Torre dei Conti, a due passi dai Fori Imperiali, è crollata all’improvviso durante i lavori di recupero finanziati dal Pnrr, causando la morte di un operaio, un ferito grave e danni forse irreparabili a un monumento che sembrava pronto a tornare a nuova vita. E ora la città si interroga: cosa ha davvero provocato il crollo? Quali responsabilità emergono? E soprattutto, era un disastro prevedibile? Morto l’operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie. 🔗 Leggi su Tvzap.it
È arrivato già in arresto cardiocircolatorio all'Umberto I ed è morto un'ora dopo Octay Stroici, il 66enne operaio di origini romene rimasto per oltre 11 ore intrappolato sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti. «Alle ore 23.05 - si legge in una nota del Polic
