Torre dei conti perché è crollata | l’ipotesi spaventosa dietro la tragedia

Una giornata che doveva segnare un passo verso la rinascita di uno dei simboli medievali più imponenti di Roma si è trasformata in tragedia. La Torre dei Conti, a due passi dai Fori Imperiali, è crollata all’improvviso durante i lavori di recupero finanziati dal Pnrr, causando la morte di un operaio, un ferito grave e danni forse irreparabili a un monumento che sembrava pronto a tornare a nuova vita. E ora la città si interroga: cosa ha davvero provocato il crollo? Quali responsabilità emergono? E soprattutto, era un disastro prevedibile? Morto l’operaio intrappolato per 11 ore sotto le macerie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

