Torre dei Conti perché è crollata? Le ipotesi
Un morto, un ferito grave e la perdita di un pezzo di storia millenaria: è questo il tragico bilancio del crollo della Torre dei Conti a Roma, avvenuto nella mattina di lunedì 3 novembre. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per consentire accertamenti e messa in sicurezza. La torre, simbolo del potere medievale dei Conti di Segni e punto di riferimento nel cuore dei Fori Imperiali, era da mesi oggetto di un intervento di restauro da 6,9 milioni di euro finanziato con fondi del PNRR. Ora, le macerie si mescolano alla storia, e gli inquirenti cercano di capire come un edificio in corso di consolidamento abbia potuto collassare improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
