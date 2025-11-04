Torre dei Conti non ce l’ha fatta l’operaio estratto dopo 11 ore dalle macerie

Si chiamava Octay Stroici e faceva parte della squadra di operai impegnata nei lavori di restauro dell'antico edificio medioevale situato ai Fori Imperiali. Estratto vivo dopo 11 ore dalle macerie, il suo cuore ha smesso di battere all'arrivo al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

