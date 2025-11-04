Torre dei Conti morto l’operaio Octay Stroici | era sopravvissuto 11 ore sotto le macerie

L’operaio 66enne aveva già avuto un arresto cardiaco in ambulanza. Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto all’ospedale Umberto I dopo un arresto cardiaco sopraggiunto poco dopo il trasferimento dall’ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione e il tempestivo intervento dei medici, le sue condizioni, già gravissime, non hanno lasciato scampo. Il suo salvataggio, avvenuto tra gli applausi e la commozione delle persone presenti, aveva fatto sperare in un lieto fine. Stroici era rimasto cosciente per molte delle ore trascorse sotto le macerie, parlava con i soccorritori e riceveva ossigeno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

