Torre dei Conti morto l’operaio Octay Stroici | era sopravvissuto 11 ore sotto le macerie
L’operaio 66enne aveva già avuto un arresto cardiaco in ambulanza. Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti a Roma, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto all’ospedale Umberto I dopo un arresto cardiaco sopraggiunto poco dopo il trasferimento dall’ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione e il tempestivo intervento dei medici, le sue condizioni, già gravissime, non hanno lasciato scampo. Il suo salvataggio, avvenuto tra gli applausi e la commozione delle persone presenti, aveva fatto sperare in un lieto fine. Stroici era rimasto cosciente per molte delle ore trascorse sotto le macerie, parlava con i soccorritori e riceveva ossigeno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Crollo Torre dei Conti, estratto vivo l’operaio dopo 11 ore sotto le macerie in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO - X Vai su X
Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Come scrive iltempo.it
Crollo Torre dei Conti, morto all’ospedale l’ultimo operaio estratto dalle macerie. Octay Stroici aveva 66 anni - Non ce l'ha fatta, Octay Stroici, l'operaio di nazionalità rumena rimasto sepolto sotto le macerie da ieri mattina, dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma. Si legge su ilriformista.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l'operaio estratto tra le macerie: era rimasto intrappolato per oltre 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Si legge su ilmessaggero.it