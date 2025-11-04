Torre dei Conti morto l’operaio intrappolato sotto le macerie
È morto all’ospedale Umberto I Octav Stroici, l’operaio 66enne rimasto intrappolato per oltre 11 ore sotto le macerie del doppio crollo di una parte della Torre dei Conti, nel centro di Roma. L’operaio, di origini romene, era stato estratto vivo alle 22.36 dai vigili del fuoco, ma ha avuto un arresto cardiaco subito dopo il soccorso. Stabilizzato sul posto e trasportato in ambulanza, è arrivato al pronto soccorso già in condizioni critiche. Secondo il Policlinico, è deceduto dopo circa un’ora di tentativi di rianimazione, alle 00.20. Intanto, i pm di Roma stanno già indagando per disastro colposo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
