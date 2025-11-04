Torre dei Conti morto l' operaio intrappolato per 11 ore

Tg24.sky.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio romeno rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. L'uomo, 66 anni, è morto all'ospedale Umberto I. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torre dei conti morto l operaio intrappolato per 11 ore

© Tg24.sky.it - Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore

Altri contenuti sullo stesso argomento

torre conti morto operaioTorre dei Conti: operaio estratto vivo, ma morto in ospedale. Il cordoglio delle istituzioni. - Tragico incidente sul cantiere: l’operaio della Torre dei Conti muore dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco. Da notizie.it

torre conti morto operaioCrolla la Torre dei Conti: morto l'operaio estratto dopo 10 ore dalle macerie - Dopo dieci ore di ansia con tutta Roma con il cuore in gola, era stato estratto l'operaio romeno di 66 anni rimasto ... Lo riporta iltempo.it

torre conti morto operaioÈ morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma - Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Conti Morto Operaio