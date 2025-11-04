Torre dei Conti morto l' operaio intrappolato per 11 ore

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio romeno rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. L'uomo, 66 anni, è morto all'ospedale Umberto I. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore

È arrivato già in arresto cardiocircolatorio all'Umberto I ed è morto un'ora dopo Octay Stroici, il 66enne operaio di origini romene rimasto per oltre 11 ore intrappolato sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti. «Alle ore 23.05 - si legge in una nota del Polic - facebook.com Vai su Facebook

