Torre dei Conti morto l’operaio estratto vivo

Aveva 66 anni. Prima è stato estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. Poi, purtroppo, Octay Stroici, operaio rumeno di 66 anni, è morto poco dopo al Policlinico Umberto I. Erano infatti troppo gravi le lesioni da schiacciamento subite nel crollo della struttura medievale ai Fori Imperiali. Il primo cedimento è avvenuto alle 11.20, seguito da un secondo crollo un’ora dopo, proprio mentre sul posto si trovavano il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Stroici, intrappolato, gridava aiuto da una finestra mentre i pompieri cercavano di raggiungerlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
