Torre dei conti morto l' operaio estratto dalle macerie dopo 10 ore

Octav Stroici, 66 anni, operaio romeno emigrato in Italia con la famiglia, non ce l'ha fatta. È morto sotto le macerie della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma. Nato a Suceava, nel nord della Romania moldava, viveva da anni a Monterotondo, alle porte della capitale. Sul suo profilo social, l’ultima immagine lo ritraeva sorridente al mare con la moglie.Il crollo improvviso ha generato “una nube enorme di calcinacci”, trasformando il cantiere in “un inferno”. Octav, sepolto vivo, è rimasto per ore sotto le pietre, con un filo di voce che filtrava dalle macerie. La moglie, informata dell’incidente, è accorsa sul posto con il fiato corto e gli occhi pieni di terrore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torre dei conti, morto l'operaio estratto dalle macerie dopo 10 ore

