Torre dei Conti l' urlo poi il massaggio cardiaco | come è morto l' operaio
Octay Stroici, 66 anni, operaio rumeno di Suceava residente alla periferia di Roma, è morto la sera del 3 novembre sotto le macerie della Torre dei Conti, a largo Corrado Ricci. Lavorava per la Edilerica alla rimozione dell’amianto in un cantiere quasi concluso quando, alle 11.20, un crollo improvviso lo ha sepolto a due metri di profondità. Per 11 ore i vigili del fuoco (reparti Saf e Usar) hanno scavato con droni, aspiramacerie e mani nude; lo hanno toccato dopo il primo cedimento, ma un secondo crollo li ha costretti ad allontanarsi. Stroici ha gridato per ore sotto la polvere, protetto solo da assi e ringhiere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
