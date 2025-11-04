Torre dei Conti l' Ordine Ingegneri di Milano a Tgcom24 | Un restauro può alterare il fragile equilibrio raggiunto nei secoli
A Tgcom24 la presidente, Carlotta Penati, spiega: "Solo diagnosi approfondite e manutenzione costante possono evitare nuovi cedimenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
la Repubblica. . È rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo ancora in vita, poi la corsa in ospedale dove Octav Storici è morto qualche minuto dopo la mezzanotte. Era nato sessantase - facebook.com Vai su Facebook
Torre dei Conti, l'Ordine Ingegneri di Milano a Tgcom24: "Un restauro può alterare il fragile equilibrio raggiunto nei secoli" - I tecnici e gli specialisti ci diranno i motivi del crollo, dopo le opportune indagini, ma in linea generale, per la Torre dei Conti, come per molti edifici storici di epoca medievale, si può ... Come scrive msn.com