Torre dei Conti l'esperto di restauro sulle possibili cause dei crolli | Interventi invasivi e incuria

Dopo i crolli che hanno devastato la Torre dei Conti e in cui è morto l'operaio Octay Stroici, a Fanpage.it il professore di restauro architettonico Michele Zampilli ipotizza delle possibili cause: problemi statici antichi, interventi invasivi e anni di abbandono hanno reso l’edificio sempre più instabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

