Torre dei Conti la storia della fortezza medievale voluta da Innocenzo III e ammirata da Petrarca
Era l?edificio medievale più grande di Roma. Un primato, quello della Torre dei Conti su Largo Corrado Ricci, che ha incarnato, con la fierezza spavalda dei suoi originari sessanta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Gualtieri: «Dà segni vita, ha maschera d'ossigeno» - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO - X Vai su X
Crolla la Torre dei Conti a Roma, da fortezza papale a relitto del tempo: la storia della "Turris unica al mondo, che cade ancora - Ferito un operaio nel nuovo cedimento della storica torre medievale ai Fori Imperiali. affaritaliani.it scrive
Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la storia: dalle lodi di Petrarca all'uso come fienile - I 29 metri circa che vediamo oggi costituiscono soltanto il basamento della torre che in origine doveva superare i 50- adnkronos.com scrive
Torre dei Conti, la storia dagli splendori al crollo. Per Petrarca era "unica al mondo" - A quel tempo, siamo nel XIII secolo, la Torre dei Conti, oggi parzialmente crollata, si chiamava ... Riporta tg.la7.it