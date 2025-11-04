Torre dei Conti la procura acquisisce gli atti della gara e ordina verifiche sul crollo Lutto cittadino domani a Roma

Nel fascicolo di indagine sui crolli parziali della Torre dei Conti, nella zona dei Fori Imperiali, la procura di Roma ha disposto l’acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d’appalto, per verificare che la società vincitrice fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nell’inchiesta in corso le ipotesi di reato sono omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali, tutte fattispecie commesse in violazione della norma antinfortunistica. Chi indaga ha inoltre affidato una consulenza a una squadra di ingegneri strutturisti per capire se i lavori avviati fossero adeguati al tipo di struttura. 🔗 Leggi su Open.online