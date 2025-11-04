Torre dei Conti la procura acquisisce gli atti della gara d’appalto

Dopo il crollo della Torre dei Conti, che ha causato la morte di un operaio, la procura di Roma ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto, per verificare se la società aggiudicataria possedesse i requisiti richiesti. I magistrati ipotizzano i reati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni, contestando violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Gli investigatori hanno inoltre incaricato un gruppo di ingegneri strutturisti di eseguire una consulenza tecnica per stabilire se gli interventi in corso fossero adeguati alle caratteristiche dell'edificio; le verifiche riguarderanno anche la qualità delle impalcature e l'eventuale presenza di segnali di cedimento precedenti.

