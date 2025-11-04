Torre dei Conti il video del salvataggio

È stato estratto vivo l'operaio romeno di 66 anni intrappolato da circa 10 ore sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. La polizia, secondo quanto si apprende, sta scortando l'ambulanza al Policlinico Umberto I dove l'uomo sarà portato.

Crolla la Torre dei Conti: Roma col cuore in gola per l'operaio sotto le macerie - Le ruspe e le voci concitate dei soccorritori fanno trapelare, in largo Corrado Ricci, a pochi passi dal Colosseo, l'apprensione per ... Da iltempo.it

Crolla la Torre dei Conti a Roma, continuano le operazioni di salvataggio: i medici raggiungono l’operaio fra le macerie - I soccorritori avrebbero raggiunto l'operaio rimasto intrappolato sotto alle macerie del crollo della Torre dei Conti e gli avrebbero consegnato una maschera ... Si legge su fanpage.it

Torre dei Conti, il video del salvataggi - È stato estratto vivo l'operaio romeno di 66 anni intrappolato da circa 10 ore sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. Secondo msn.com