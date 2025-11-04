Torre dei Conti il video del salvataggio

AGI - È stato estratto vivo l'operaio romeno di 66 anni intrappolato da circa 10 ore sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. La polizia, secondo quanto si apprende, sta scortando l'ambulanza al Policlinico Umberto I dove l'uomo sarà portato. 🔗 Leggi su Agi.it

