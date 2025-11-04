Torre dei Conti il salvataggio e la corsa in ospedale Il racconto del soccorritore di Octay Stroici | Per ogni pietra che toglievamo gliene cadevano due addosso
«Ripeteva che gli facevano male le gambe, poi ci chiedeva acqua. È stato terribile, una sofferenza». Gianmarco Santucci, vigile del fuoco del reparto Usar, la squadra specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso urbano, racconta le ore drammatiche trascorse alla Torre dei Conti, a Roma, all’indomani del doppio crollo nella zona dei Fori Imperiali. Santucci ha soccorso Octay Stroici, l’operaio rimasto sepolto per undici ore dopo il crollo, ma morto poco dopo il ricovero al policlinico Umberto I. «Lo abbiamo estratto al volo, scavando a mano, togliendo le macerie una a una: per ogni pietra che toglievamo gliene ricadevano altre due addosso», racconta Santucci a Salvatore Giuffrida de La Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Local Team. . LIVE Crollo Torre dei Conti a Roma: la fiaccolata per Octav Stroici, l'operaio morto dopo essere rimasto sepolto sotto le macerie - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog - X Vai su X
Torre dei Conti, il salvataggio e la corsa in ospedale. Il racconto del soccorritore di Octay Stroici: «Per ogni pietra che toglievamo gliene cadevano due addosso» - Vani i tentativi di salvarlo: l'operaio rimasto intrappolato nella Torre dei Conti è morto in ospedale. Segnala open.online
Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale - Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Secondo leggo.it
Torre dei Conti, corsa contro il tempo per liberare l'operaio Ottavio: "Rischio crollo altissimo" - Corsa contro il tempo per cercare di salvare l'operaio rimasto bloccato sotto le macerie, dopo il doppio crollo, di questa mattina, di una ... iltempo.it scrive