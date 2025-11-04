Torre dei Conti il salvataggio e la corsa in ospedale Il racconto del soccorritore di Octay Stroici | Per ogni pietra che toglievamo gliene cadevano due addosso

«Ripeteva che gli facevano male le gambe, poi ci chiedeva acqua. È stato terribile, una sofferenza». Gianmarco Santucci, vigile del fuoco del reparto Usar, la squadra specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso urbano, racconta le ore drammatiche trascorse alla Torre dei Conti, a Roma, all’indomani del doppio crollo nella zona dei Fori Imperiali. Santucci ha soccorso Octay Stroici, l’operaio rimasto sepolto per undici ore dopo il crollo, ma morto poco dopo il ricovero al policlinico Umberto I. «Lo abbiamo estratto al volo, scavando a mano, togliendo le macerie una a una: per ogni pietra che toglievamo gliene ricadevano altre due addosso», racconta Santucci a Salvatore Giuffrida de La Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online