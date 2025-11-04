Torre dei Conti diplomatico russo | Convocare l’ambasciatore in un giorno di festa è una scortesia
“Scarsa cortesia diplomatica“, è questa l’accusa rivolta dal consigliere dell’ambasciata russa in Italia, Mikhail Rossiyskiy, nei confronti del ministero degli Esteri italiani. Il riferimento è alla decisione del nostro governo di convocare oggi l’ambasciatore russo, Alexey Paramonov, per discutere di quanto dichiarato ieri dalla portavoce del ministro degli Esteri, Maria Zakharova, la quale ha commentato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
