Torre dei Conti diplomatico russo | Convocare l’ambasciatore in un giorno di festa è una scortesia

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Scarsa cortesia diplomatica“, è questa l’accusa rivolta dal consigliere dell’ambasciata russa in Italia, Mikhail Rossiyskiy, nei confronti del ministero degli Esteri italiani. Il riferimento è alla decisione del nostro governo di convocare oggi l’ambasciatore russo, Alexey Paramonov, per discutere di quanto dichiarato ieri dalla portavoce del ministro degli Esteri, Maria Zakharova, la quale ha commentato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

