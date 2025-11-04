Torre dei Conti Castellone M5S | Adesso momento del dolore ma è tragedia che impone riflessione urgente 

Castellone: “Una tragedia che impone una riflessione urgente sulla sicurezza e la dignità del lavoro”. “ La morte di Octay Stroici, operaio di 66 anni rimasto intrappolato per undici ore sotto le macerie del crollo alla Torre dei Conti, è una tragedia che colpisce profondamente e che impone una riflessione seria e urgente. ” così la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). “A un’età in cui avrebbe dovuto godersi il meritato riposo della pensione, Octay Stroici stava ancora lavorando. È rimasto sotto le macerie per oltre undici ore, fino a quando i soccorritori, che hanno operato con straordinario coraggio e dedizione, in condizioni di estremo pericolo, sono riusciti a liberarlo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it