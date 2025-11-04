Torre dei Conti annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori

Agi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - In occasione della cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del  Milite Ignoto, presso l' Altare della Patria, da parte delle massime  autorità costituzionali, il tradizionale sorvolo delle  Frecce Tricolori  non avrà luogo. Lo rende noto il  ministero della Difesa  spiegando che "la decisione è stata assunta per evitare anche la minima interferenza a quanti sono e saranno impegnati nelle attività di  messa in sicurezza  nell'area di via dei Fori Imperiali - Torre dei Conti ". La  cerimonia  si terrà regolarmente secondo il programma previsto, nel segno del raccoglimento e dell' omaggio ai Caduti. 🔗 Leggi su Agi.it

