torre dei conti annullato il sorvolo delle frecce tricolori

AGI - In occasione della cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l' Altare della Patria, da parte delle massime autorità costituzionali, il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori non avrà luogo. Lo rende noto il ministero della Difesa spiegando che "la decisione è stata assunta per evitare anche la minima interferenza a quanti sono e saranno impegnati nelle attività di messa in sicurezza nell'area di via dei Fori Imperiali - Torre dei Conti ". La cerimonia si terrà regolarmente secondo il programma previsto, nel segno del raccoglimento e dell' omaggio ai Caduti.

