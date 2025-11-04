Toro Baroni salta il derby | fermo per un turno dopo l’espulsione contro il Pisa

Lastampa.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato fermato «per avere al 45’ del primo tempo, entrando sul terreno di gioco, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale: infrazione rilevata dal quarto ufficiale». 🔗 Leggi su Lastampa.it

© Lastampa.it - Toro, Baroni salta il derby: fermo per un turno dopo l’espulsione contro il Pisa

