Toro Baroni salta il derby | fermo per un turno dopo l’espulsione contro il Pisa
È stato fermato «per avere al 45’ del primo tempo, entrando sul terreno di gioco, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale: infrazione rilevata dal quarto ufficiale». 🔗 Leggi su Lastampa.it
Baroni e l'espulsione in Toro-Pisa: "Non meritavo di essere mandato via". Sul derby con la Juve... Vai su Facebook
Le parole dell'allenatore del @TorinoFC_1906 Marco #Baroni in conferenza stampa prima di #TorinoPisa. Quale può essere l'ambizione del Toro? Baroni: "Mi ripeto, stiamo lavorando sulla base. L'obiettivo è ritrovare un'identità di squadra e di solidità, la mi - X Vai su X
Baroni squalificato: salterà il derby - Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Da toro.it
Giudice sportivo, Baroni squalificato: salta il derby con la Juventus - Espulso contro il Pisa, l’allenatore del Torino fermato per un turno dopo le proteste sul finale di primo tempo ... Scrive msn.com
Torino-Pisa, moviola: rimonta granata dopo la mazzata del Var sul rigore dubbio, Baroni salta derby con Spalletti - Pisa analizzata al microscopio, il fischietto campano ha ammonito tre giocatori, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it