Tornerò per il mare mai più per andare in bici Gli automobilisti sono fuori di testa uno di noi è stato investito | la denuncia di Irina Krupovich

“La bici in Sardegna! Mai più”. Così la ciclista e influencer Irina Krupovich, oltre 60mila follower su Instagram, dopo la sua esperienza in bicicletta in Sardegna. Sui social è una vera e propria “ regina del ciclismo ” ed è conosciuta proprio per i suoi viaggi in bici documentati con video, storie e contributi di vario genere su Instagram. Una delle poche influencer della bici, insomma. Lo scorso mese ha scelto la Sardegna per le sue pedalate. Ma a fine viaggio il resoconto non è stato proprio positivo: “ Tornerò per il mare, ma mai più per andare in bici. Gli automobilisti sono fuori di testa”, ha svelato Irina Krupovich. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

