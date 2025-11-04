Tornatore | Io tedoforo per tenere alto il nome dei pigri Mi appassiona solo l' Italia ai Mondiali

Il regista premio Oscar: "Da giovane andavo tanto in bici ma non sono un grande sportivo. Ma i valori olimpici e Malagò mi hanno convinto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tornatore: "Io tedoforo per tenere alto il nome dei pigri. Mi appassiona solo l'Italia ai Mondiali"

Leggi anche questi approfondimenti

In attesa delle istruzioni,,,in questa giornata Test sarò l'ultimo #tedoforo ad avere il cambio, quello che accenderà simbolicamente la torcia olimpica #dettagli ,,quelli belli Ps_ ,,per i followers arrivo a piazza Tacito #viaggiodellafiammaolimpicaMilan - facebook.com Vai su Facebook

Tra i tedofori delle Olimpidi Invernali di $MilanoCortina ci sono il regista e sceneggiatore premio Oscar Giuseppe Tornatore, l’attrice Alessandra Mastronardi, il ct Andrea Soncin, Cristiana Girelli, capitana delle Azzurre. Valentina Placida e suo padre Vincenzo, - X Vai su X

Tornatore: "Io tedoforo per tenere alto il nome dei pigri. Mi appassiona solo l'Italia ai Mondiali" - Il regista premio Oscar: "Da giovane andavo tanto in bici ma non sono un grande sportivo. Come scrive msn.com

Tornatore: «Io, un pigro tedoforo per i Giochi olimpici di Milano-Cortina» - Cortina, fissato il 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio Meazza. Riporta msn.com

"Io candidata come tedoforo: ho mandato temino e palmares..." - Dei cinque cerchi olimpici o degli agitos paralimpici al centro a fare da sigillo e con la scritta Milano Cortina. Si legge su ilgiornale.it