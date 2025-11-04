Tornatore | Io tedoforo per tenere alto il nome dei pigri Mi appassiona solo l' Italia ai Mondiali

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista premio Oscar: "Da giovane andavo tanto in bici ma non sono un grande sportivo. Ma i valori olimpici e Malagò mi hanno convinto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tornatore: "Io tedoforo per tenere alto il nome dei pigri. Mi appassiona solo l'Italia ai Mondiali"

