Tornano i Concerti del Sabatoal Cantelli

Novaratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con novembre torna la stagione dei “Concerti del Sabato”al Cantelli, anche quest'anno confezionata dal direttore, Alessandra Aina, e dal professor Alessandro Zignani, voce narrante degli incontri in Auditorium. Il concerto inaugurale di questa nuova stagione è affidato a Marco Pasini, docente del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

