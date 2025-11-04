Tornano i Concerti del Sabatoal Cantelli
Con novembre torna la stagione dei “Concerti del Sabato”al Cantelli, anche quest'anno confezionata dal direttore, Alessandra Aina, e dal professor Alessandro Zignani, voce narrante degli incontri in Auditorium. Il concerto inaugurale di questa nuova stagione è affidato a Marco Pasini, docente del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
