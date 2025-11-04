Tornano gli Startup Days in Lombardia | la ‘Champions League’ delle startup
Continua l’impegno di Regione Lombardia e Musa a favore delle startup innovative. Su impulso dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, tornano dunque le Startup Competitions, una serie di competizioni pensate per agevolare la crescita delle startup più promettenti e metterle in contatto con potenziali investitori. Con Musa – Multilayered Urban Sustainability Action (ecosistema dell’innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Pnrr), Federated Innovation @Mind (incubatore di innovazione), in collaborazione con le università lombarde, sono stati proposti tre concorsi: ‘StartCup Lombardia’, ‘Chimica Verde Lombardia per un futuro sostenibile’ e la novità ‘Edilizia sostenibile e sicura’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
