Torna ’Le Mura di Siena City Trail’ Alla scoperta dei luoghi nascosti

Da Fortezza a Fortezza, costeggiando le mura di Siena. Scoprendo o riscoprendo aree verdi solitamente inaccessibili, giardini sconosciuti, scorci di Siena che sfuggono alla quotidianità. Torna domenica 16 novembre, ‘Le Mura di Siena City Trail’, evento podistico organizzato da SienaRunners, associazione Le Mura e Comune. La manifestazione, che rientra in ‘ConVerSi’ (progetto per riqualificare diverse aree verdi cittadine collegate alla cinta muraria) ha registrato la partecipazione di sempre più enti e associazioni, come Università, Unistrasi, Enoteca Italiana: un vero e proprio ‘team’, di cui fa parte ovviamente la Uisp, in grado di dare alla corsa e alla camminata (cittadini e visitatori possono coprire il percorso, di 13,5 km, a passo lento o correndo) un carattere non solo ludico-sportivo, ma anche culturale e turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

