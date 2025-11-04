Dopo quasi tre anni sarà ristabilita la segnaletica verticale costituita da un portale collocato sul lato sud del ponte Tesino, del lungomare De Gasperi, divelto da un camion in transito il 16 dicembre del 2022. La denuncia all’ assicurazione avvenne quattro giorni dopo facendo scattare l’iter per il rimborso del danno subito. A fronte della richiesta, da preventivo, di 9.272 euro l’assicurazione ha liquidato la somma di 8.808 euro. Ora gli uffici tecnici hanno affidato il lavoro e la ricostruzione del portale alla ditta ‘Nuova Lagoplast’ di Grottazzolina. Si tratta della fornitura e posa in opera di un portale-dissuasore alto quattro metri e largo altrettanto, per limitare il passaggio sul ponte Tesino ai mezzi con una portata superiore ai 35 quintali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la segnaletica sul ponte Tesino dopo l’incidente