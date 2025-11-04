Torna in funzione la fontana del Tondo Goieni | nuova illuminazione e impianti migliorati

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ripreso a funzionare la fontana ornamentale del Tondo Gioeni, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo un accurato intervento di riqualificazione curato dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L'opera, spiega in una nota il Comune, realizzata nel 2018 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tornano in funzione 4 fontane di Capodimonte - Dopo mesi di lavori di restauro degli impianti, tornano in funzione le tre fontane monumentali del Tondo di Capodimonte e la storica fontana della Duchessa, situata nei pressi della ... Si legge su msn.com

Napoli, torna in funzione la fontana del Marinaretto - La Fontana del Marinaretto, situata al Largo Barbaja a Mergellina, è tornata a splendere grazie a un intervento di rifunzionalizzazione realizzato da ABC Acqua Bene Comune. Da ilmattino.it

A Napoli torna a nuova vita la fontana del Marinaretto - Torna a nuova vita la Fontana del Marinaretto, situata al Largo Barbaja a Mergellina, grazie a un intervento di rifunzionalizzazione realizzato da Abc Acqua Bene Comune, nell'ambito del piano di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Funzione Fontana Tondo