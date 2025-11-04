Torna il mercato dei sapori Tra gli stand tutte le specialità dal Piemonte e dalla Campania
Torna Sansovino, l’iniziativa dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane che animerà la città della Valdichiana nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si propone come un punto di incontro tra le tradizioni culinarie dei diversi territori italiani e la qualità produttiva locale, in un dialogo tra gusto, cultura e identità. Quest’anno il viaggio tra i sapori vedrà protagoniste l’ Irpinia e le Langhe, regioni simbolo di due grandi tradizioni gastronomiche italiane, che incontreranno le botteghe artigiane e i produttori del territorio della Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna Cucina al mercato con Ruben! Il cuoco romano racconta le novità del programma e dà qualche anticipazione su cosa scopriremo (e cucineremo) seguendolo #LCIdal1929 - facebook.com Vai su Facebook
Torna il mercato dei sapori. Tra gli stand tutte le specialità dal Piemonte e dalla Campania - Atri 12 spazi accoglieranno cibo tipico oltre a quelli in arrivo dalle altre due regioni. Si legge su msn.com
Torre Annunziata, sapori e saperi vista mare: torna il Mercato della Terra - Domenica 2 novembre torna il Mercato della Terra,ma con una novità. Riporta lostrillone.tv
Il centro storico si rianima. Torna il Mercato europeo. Un viaggio tra mille sapori - Ma ci sarà spazio non solo per il cibo ma anche per l’artigianato di qualità. Lo riporta msn.com