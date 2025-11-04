Torna Sansovino, l’iniziativa dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane che animerà la città della Valdichiana nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione si propone come un punto di incontro tra le tradizioni culinarie dei diversi territori italiani e la qualità produttiva locale, in un dialogo tra gusto, cultura e identità. Quest’anno il viaggio tra i sapori vedrà protagoniste l’ Irpinia e le Langhe, regioni simbolo di due grandi tradizioni gastronomiche italiane, che incontreranno le botteghe artigiane e i produttori del territorio della Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il mercato dei sapori. Tra gli stand tutte le specialità dal Piemonte e dalla Campania